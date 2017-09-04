Дождливая осенняя погода пока не влияет на активность клещей

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понедельник
4.09.2017
17:01:50
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Дождливая осенняя погода пока не влияет на активность клещейОни продолжают кусать орловцев.
1511 человек уже пострадало от этих паукообразных. Мониторинг начали вести 16 марта. В списке «жертв» клещей – 419 детей. По результатам лабораторных исследований насекомых, снятых с людей, 17,8% инфицировано боррелиями. Уже зарегистрировано 3 случая иксодового клещевого боррелиоза.
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