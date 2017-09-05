Новости версия для печати В школах и больницах Орловской области тепло появится раньше времени Такое распоряжение дал глава региона в ответ на обращения орловцев. Об этом сообщили сегодня на заседании регионального правительства.



Правда, котельные до отопительного сезона будут работать не в полную мощность. Периодическое «протапливание» социальных объектов должно начаться уже на этой неделе.





Надежда Невматулина

4 сентября 2017 года







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