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В Мценске продолжается реконструкция военного мемориала «Вечный огонь»

Реконструкция проходит по программе «Обустройство мест массового отдыха». Мценск единственный попал в нее, как моногород.

Сейчас разбирают аллею, где установлены бюсты героям – чтобы сделать её еще лучше. Рабочие уже сняли дорожное покрытие, демонтировали бордюрный камень. Взамен старой плитки здесь появится новая, аллеи заасфальтируют.
Светлана Климова, начальник управления ЖКХ г. Мценск: «Будут обустроены пандусы, будет тактильная плитка. Разобрана старая подпорная стена, которая будет заменена легким металлическим забором».
Освещение останется прежним, количество скамеек не увеличится. Ремонтные работы ведет местный подрядчик компания «Орловская дорожная служба». Сумма контракта - почти три миллиона рублей. Два из них - федеральные средства, остальное софинансирование. Завершить ремонтные работы обещают 15 октября.


Анна Вайсергисер
4 сентября 2017 года

 


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