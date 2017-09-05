Новости версия для печати Судьбу жителей «Карточного домика» сегодня обсудили в стенах администрации региона Все жители переселены, 20 семей из 38 уже получили по 10 тысяч рублей из резервного фонда администрации Орла.



Выплаты продолжаются. Идет эвакуация имущества.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Сегодня до конца дня от застройщика ждем предложений. Также будет рассмотрен вариант возможности расселения дома за свой счет с возможным использованием земельного участка».





Надежда Невматулина

4 сентября 2017 года







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