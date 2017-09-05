Новости версия для печати Орёл против террора В областном центре прошла молодежная акция «Свеча памяти».



Главная задача террористов - посеять в людях страх. Те, кто не боится, собрались у Александровского моста - для того, чтобы почтить память безвинных жертв. Каждая новость, поступающая в ленты мировых информагенств под заголовком «экстремистская атака», заставляет в очередной раз задуматься, как положить этому конец.

Вадим Потомский, губернатор, председатель правительства Орловской области: «Очень правильно говорит президент: здесь нельзя подбирать слова «толерантность», «культура». Культуры с ними быть не может. Они должны уничтожаться в их же логове, во время подготовки. Это единственный метод удержать их». День памяти безвинных жертв терроризма появился несколько лет назад. Эту печальную дату в календарь вписали после трагических событий в Беслане, когда объектом атаки боевиков стала осетинская школа и все те, кто там находился.



2 сентября в 20:00 в Орле прошла молодежная акция «Свеча памяти», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Жители города собрались у символической Стены памяти. Участники акции вспоминали о жертвах террористических актов в Беслане, Буденновске, Театральном центре на Дубровке в Москве, в метрополитене Санкт-Петербурга, погибших при взрывах жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске, взрыве российского самолета А321 в Египте.



В память о тех, чьи жизни были оборваны террористами, была объявлена минута молчания, а затем зажжены свечи у Стены памяти.









Вадим Багринцев

4 сентября 2017 года







На главную страницу





