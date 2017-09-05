Новости версия для печати 110 новых учеников встретила орловская музыкальная школа имени Василия Калинникова В этом году школа отметила 140-летний юбилей, а в августе стало известно, что в конкурсе, который проводит Министерство культуры России, орловская музыкальная школа заняла первое место.



Новый учебный год в музыкальной школе начинается под фанфары. Кто-то только вступает на свой музыкальный путь, а кто-то заканчивает последний, уже дополнительный класс. В этом году ученики и учителя прославили свою школу на всю страну, став первыми среди 50 лучших школ России.

Юлия Кузовкова, зам. директора школы им. В. С. Калиникова:«Нам очень приятно, мы надеялись, что победа будет наша, потому что школа наша заслуживает этого признания в России. 140 лет - это и опыт, и знания». Выпускников школы сегодня можно встретить в разных точках планеты. Юлия Басис, например, преподает в Нью-Йорке, но как только появляется возможность, всегда навещает альма-матер. Это всегда буря эмоций.

Юлия Басис, выпускница школы им. В. С. Калиникова: «Это происходит с чувством ностальгии, с чувством возвращения в детство, с чувством радости, когда я вижу знакомые лица, и я рада видеть, что дети приходят сюда – жизнь продолжается». В школе почти 800 учеников, и чуть ли не каждый из них по-настоящему большой талант. Девятилетний Антон Никитин - юный композитор - и пишет, и аранжирует свои произведения сам, конечно, пока с помощью замечательного педагога Ирины Хрисаниди.

Антон Никитин, ученик музыкальной школы №1 им. В. С. Калиникова: «Я написал 40 произведений и решил стать композитором, потому что мне в голову постоянно приходила музыка и я ее записывал». Школа Калиникова – это, прежде всего, доброе имя и очень престижное учебное заведение. Попасть в ряды ее учеников получается только у самых одаренных.

Александр Козлов, директор школы им. В. С. Калиникова: «В этом году мы приняли в школу 110 первоклассников, кстати, они прошли очень серьезный конкурс, очень серьезный отбор, и мы надеемся, что они будут чтить традиции, заложенные лучшими музыкантами 140 лет назад». Не всем в жизни так везет - учиться под музыку. Но тех, кому посчастливилось, опытные педагоги учат не фальшивить - ни в музыке, ни в жизни.









Эва Стасюлевич

4 сентября 2017 года







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