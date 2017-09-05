В Некрасовской школе-интернате открылась новая детская площадка

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вторник
5.09.2017
7:23:41
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В Некрасовской школе-интернате открылась новая детская площадкаТакой подарок стоимостью 500 тысяч рублей воспитанникам преподнес один из благотворительных фондов.
Игровая зона благоустроена в рамках проекта «Песочница». Многофункциональная площадка оборудована всем необходимым инвентарем для активного отдыха детей, а самое главное - она отвечает всем нормам безопасности.
Новую площадку открыли большим концертом, который подготовили воспитанники интерната. Теперь игровой зоной будут пользоваться 150 детей.
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