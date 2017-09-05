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В Некрасовской школе-интернате открылась новая детская площадка

Игровая зона благоустроена в рамках проекта «Песочница». Многофункциональная площадка оборудована всем необходимым инвентарем для активного отдыха детей, а самое главное - она отвечает всем нормам безопасности.

Новую площадку открыли большим концертом, который подготовили воспитанники интерната. Теперь игровой зоной будут пользоваться 150 детей.