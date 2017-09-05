Новости версия для печати В Орле пересмотрят городскую маршрутную сеть Основная задача, которую ставят перед собой власти - обеспечить орловцев достаточным количеством общественного транспорта в любом районе областного центра, повысить качество и безопасность перевозки пассажиров.



Оптимизацию наметили на 2018-2019 годы. Специалисты определят оптимальную нагрузку на существующие маршруты, пересмотрят движение по центру города, чтобы разгрузить улично-дорожную сеть. Определят, где нужно пустить автобусы с двумя дверьми для высадки-посадки пассажиров, и сколько нужно такого транспорта. Кроме того, в планах обеспечить семь маршрутов автобусами, адаптированными для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями.





Мария Семак

5 сентября 2017 года







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