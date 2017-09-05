Новости версия для печати Более 26 тысяч детей этим летом отдохнули в лагерях Орловской области Такие данные привели в Роспотребнадзоре.



Всего в регионе работали 414 школьных и оздоровительных лагерей. По оценки специалистов, оздоровительный эффект отмечен почти у 93 % детей. Еще один положительный результат – отсутствие случаев инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.





Татьяна Дьяконова

5 сентября 2017 года







На главную страницу





