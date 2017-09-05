Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Сигналы SOS поступают с еще одного аварийного дома в Орле по улице Калинина. - Есть предложение добавить. Глава Орловской области хочет увеличить расходы на лекарства льготникам. - С работниками «Дормаша» возобновили расчеты по зарплате. - Школы и больницы начнут отапливать раньше срока. - Подарок к новому учебному для Некрасовской школы-интерната. Новую детскую площадку открыли большим концертом.

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Вести-Орёл

4 сентября 2017 года







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