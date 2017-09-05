Новости версия для печати Глава городской администрации Александр Муромский лично проверил, как устроились жильцы «Карточного домика» в манёвренном фонде Александр Муромский побывал у них в минувшую пятницу во время еженедельной поездки по Орлу.



Во время традиционного пятничного объезда Орла руководители города в первую очередь посетили маневренный жилой фонд муниципалитета на ул. 1-й Пушкарной, 52. Как сообщает пресс-служба администрации города, в данный момент там размещены шестеро орловцев, ранее проживавших в пострадавшем от обрушения доме по набережной Дубровинского, 68. Они рассказали, что временное жилье их устраивает, в данный момент они ни в чем не нуждаются.



Еще пятеро жителей расселенного дома на набережной Дубровинского находятся в пунктах временного размещения в гостинице «Русь» и общежитии ОГУ им. Тургенева.



В данный момент решается вопрос с приобретением для них новых квартир. Для этого из областного бюджета уже выделено 70 млн рублей.



20 расселенных из карточного домика семей уже получили по 10 тысяч рублей на первоочередные расходы. Оставшиеся 18 семей сейчас оформляют необходимые документы. Продолжается эвакуация личных вещей жильцов дома, режим ЧС снят.





Орловское Информбюро

5 сентября 2017 года







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