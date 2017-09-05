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Обрушение «Карточного домика» подтолкнуло городские власти проверить техническое состояние всех аварийных домов Орла

Александр Муромский рассмотрел обращения жильцов дома №3 по улице Гостиной и дома №2 по улице Калинина.

Во время пятничного объезда города глава орловской администрации лично проверил ситуацию с домом № 2 по улице Калинина.

ГТРК «Орел» рассказывала об этом доме ровно год назад – стены дома рушились, штукатурка в подъездах и квартирах падала, смещение опорной кладки под общежитием привело к появлению трещин по всему зданию. Тогда чиновники включили Калинина, д. 2 в адресную программу, сосредоточенную на капитальном ремонте изношенного жилья. Решение вопроса упиралось только в средства.

Как говорил тогда главный специалист пресс-службы администрации г. Орла Олег Рудаков, этот дом «планировалось включить в краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов Орла на 2017 год - при условии достаточного объёма лимита денежных средств, которые будут выделены на город Орёл в рамках этой адресной программы».

И вот год спустя уже новый глава городской администрации только узнаёт о старых проблемах от самих жильцов дома. Ситуация, тем временем, уже вплотную подошла к критической точке.
Ольга Должинская, жительница дома №2 по ул. Калинина: «В первом подъезде у нас рушится фундамент в подвалах, отключена в доме уже давно горячая вода, сказали, что из-за аварийного состояния невозможно её включить. Если даже стену придержат стяжки, то внутри нас просто завалит плитами».
А ещё за этот год Калинина, д. 2 остался без управляющей компании. Последняя ушла после того как жилищная инспекция оштрафовала их за бездействие. Помимо этого несколько раз здание обследовали члены межведомственной комиссии, признающей дома аварийными, и есть даже заключение проектной организации о том, что конструкции дома ограничены в работоспособности. Вчера стало известно, что

Проектная организация официально назвала некоторые части конструкции дома аварийными. Следующий шаг за межведомственной комиссией.




Антон Киселёв
5 сентября 2017 года

 


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