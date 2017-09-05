Новости версия для печати Промышленные предприятия области наращивают темпы производства Но в экономике области не все так гладко. «Оптимизация» - это слово на заседании регионального правительства звучало довольно часто. Прозвучало оно и применительно к проекту бюджета на 2018-й. Губернатор внес свои предложения.



Промышленность наращивает темпы. В металлургии индекс производства составил почти 130%. Предприятия заключают госконтракты. На мценском литейном заводе, к примеру, спрос на продукцию превышает производственные мощности. А новый завод вместо старого на улице Итальянской заработает к концу этого года. Об этом говорили на заседании правительства региона.



Как сообщил зампред правительства Орловской области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости Игорь Козин, в целом, по итогам 1 полугодия 2017 года индекс промышленного производства в Орловской области составил 99% к соответствующему периоду 2016 года.



Предприятия промсектора, к слову, перечисляют в бюджет области 33% от общего числа налогов. Всего же в казну региона в следующем году поступит немногим больше 27,5 млрд. рублей. И главный финансовый документ ожидается сбалансированным. Проект бюджета обсудили с правительством. В частности, основные источники пополнения, как и прежде, – налоги физических и юридических лиц. А расходов - львиная доля на социальную сферу – 64%. Свои коррективы внес и губернатор. На лекарственное обеспечение заложен уровень этого года 440 млн. рублей областных средств. Вадим Потомский поручил увеличить эту сумму на 60 млн. рублей. Кроме того, глава региона предложил увеличить на 50 млн. рублей расходную часть бюджета по приобретению жилья для детей-сирот.



Оптимизация расходов – с этим придется столкнуться области в следующем году. Муниципальные образования уже начали затягивать пояса. В Мценске, например, предложили создать центры образования и культуры, объединив несколько учреждений. А в Новой Деревне по этому принципу уже живут несколько лет.

Сергей Медведев, глава Новодеревеньковского района: «Полностью перевели район на поквартирное отопление. У нас нет ни одной квартиры, которую мы топим за счет района. Это нам дало колоссальные возможности высвободить средства и уйти от этих трат и худых теплотрасс». В этом году будет работать специальная комиссии по формированию областного бюджета. Ее возглавит вице-губернатор Александр Бударин. Сам же проект бюджета отправят в Минфин на согласование. А до 6 октября его должен одобрить региональный парламент.





Надежда Невматулина

5 сентября 2017 года







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