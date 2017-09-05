Одну тысячу первокурсников принял Орловский Государственный Аграрный университет

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вторник
5.09.2017
12:56:43
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Одну тысячу первокурсников принял Орловский Государственный Аграрный университетВ День Знаний все они поближе познакомились со своей альма-матер, и узнали, что их ждёт в будущем.
Престиж, востребованность и карьера – три главные составляющие обучения в ОГАУ. Десятки научных конференций, работа, конкурсы и гранты – всё это ждёт будущих аграриев, комбайнёров и механиков, биотехнологов и ветврачей в новом учебном году.
Впереди не только новые знания, но и получение практических навыков для работы в сфере сельского хозяйства. Действующие студенты, например, уже вовсю трудятся в сельхозпредприятиях области. За лето они намолотили больше 10 тысяч тонн зерна.
Студенческая семья главного аграрного вуза региона в этом году пополнилась на 1000 первокурсников – в том числе и из других регионов и стран.
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