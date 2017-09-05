Новости версия для печати Одну тысячу первокурсников принял Орловский Государственный Аграрный университет В День Знаний все они поближе познакомились со своей альма-матер, и узнали, что их ждёт в будущем.



Престиж, востребованность и карьера – три главные составляющие обучения в ОГАУ. Десятки научных конференций, работа, конкурсы и гранты – всё это ждёт будущих аграриев, комбайнёров и механиков, биотехнологов и ветврачей в новом учебном году.



Впереди не только новые знания, но и получение практических навыков для работы в сфере сельского хозяйства. Действующие студенты, например, уже вовсю трудятся в сельхозпредприятиях области. За лето они намолотили больше 10 тысяч тонн зерна.



Студенческая семья главного аграрного вуза региона в этом году пополнилась на 1000 первокурсников – в том числе и из других регионов и стран.









Антон Киселёв

5 сентября 2017 года







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