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В одном из поселков Орловской области объявлен «сухой закон» на питьевую воду

Он был введен много лет назад, когда начала ломаться старая водонапорная башня. Годы идут, а ситуация только ухудшается. Теперь водонапорная башня, которая обслуживает более 100 жилых домов, клуб и магазины, выходит из строя с периодичностью раз в два месяца. Пока власти ищут деньги на замену очередного насоса, людям приходится возить воду из соседнего села. Последняя поломка стала «последней каплей». И они позвонили в нашу редакцию программы «Вести-Орел».

Вода в поселке Васильевское - на вес золота! В домах жителей, в лучшем случае, из крана течет глина, но чаще всего воды просто нет. Эту проблему не могут решить вот уже 15 лет. В селе две водонапорные башни. Одна - не работает. В другой - с периодичностью раз в два месяца ломается насос. Пока чиновники ищут деньги на починку, люди не могут ни помыться, ни приготовить.

Подвоз питьевой воды в село власти не обеспечили. Больше трехсот человек вынуждены пополнять свои запасы из водонапорной башни в соседнем селе. Без машины до нее путь неблизкий. Пенсионерам, да еще и с ведрами, его не преодолеть. Многим приходится для хозяйственных нужд использовать воду из так называемого «неприкосновенного запаса», опустошая пожарный резервуар. Но и здесь вода – чисто для технических нужд.

Чистая вода появится в домах, только в случае если в село протянут водопровод из соседнего населенного пункта или построят новую скважину.
Ольга Боева, глава Очкинского сельского поселения: «Мы пока своими силами справлялись, сколько могли. Поехали за новым насосом, но это проблему не решит. Это опять на несколько дней. Смысла тратить столько денег – нет. Надо строить новую башню».
Жители в очередной раз отправились к главе администрации района. Тот дал понять: проблема с водой - утопическая. На строительство новой скважины нужно около 10 миллионов рублей. А денег в бюджете нет даже на типовой проект.
Александр Осин, глава администрации Глазуновского района: «Нужно найти деньги – ну, полмиллиона, точно, чтобы изготовить проект, затем прохождение государственной экспертизы. И единственный шанс у нас получить эти деньги на финансирование бурения этой скважины, это участие в федеральных целевых программах. На это минимум – год».
Мы просим прокуратуру обратить внимание на эту проблему. Больше трехсот человек регулярно остаются без питьевой воды. Ну, а пока в очередной раз, на замену сломанного насоса выделили немногим больше 30 тысяч рублей. В течение нескольких дней его установят. Но жители уверены: им по-прежнему придется ходить с ведрами за водой. За последние полгода насос ломался 4 раза.




Анна Вайсергисер
5 сентября 2017 года

 


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