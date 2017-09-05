Новости версия для печати Орловская полиция разыскивает очевидцев ДТП Авария случилась 9 июня этого года на 14-м километре автодороги Орел-Ефремов.



Примерно в 13 часов 10 минут водитель «Форда Транзит» (госномер Р317МА 57RUS), ехавший со стороны Новосиля в направлении Орла, допустил выезд на встречную полосу и столкновение с автомобилем «ШЕВРОЛЕ NIVA» (госномер 0125ХХ 57RUS), который следовал со стороны Орла. В результате ДТП водитель «ШЕВРОЛЕ NIVA» и пассажир «Форда Транзит» скончались на месте происшествия. Водитель последнего автомобиля был доставлен в больницу. Очевидцев и свидетелей происшествия просят обратиться к следователю по телефонам 40-03-48 и 8 910 206 19 96. Конфиденциальность гарантирована.





Иван Суверин

5 сентября 2017 года







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