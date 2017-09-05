Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Накануне вечером десятки людей вышли на поиски ребенка. Подключили даже беспилотник.



- Прививка – с доставкой к дому. Мобильные комплексы будут работать на ярмарках выходного дня.



- Миллионы – под ноги пешеходам. В Орле проходят аукционы по ремонту тротуаров и переходов.



- Приглашение в мир творчества. В ОГЦК открыли новый сезон.





Вести-Орёл

5 сентября 2017 года







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