Новости версия для печати Минувшим вечером в Орле велись поиски пропавшего ребенка Служба спасения, полиция и волонтеры приняли участие в масштабной поисковой операции: в дачном секторе у Озера Светлая жизнь пропал 11-летний ребенок. Мальчик с особым психическим развитием покинул дачный участок. Его уход родители заметили не сразу.



Помимо дежурных сил МЧС и полиции в поиски активно включились волонтеры отряда «Лиза Алерт». От родителей ребенка поисковики узнали, что 11-летний Тёма пропал около 4-х часов пополудни - незаметно ушел с дачного участка. Степень угрозы, нависшей над ребенком, стала понятна, когда мать рассказала об особенностях развития мальчика. Он страдает аутизмом. Как рассказала его мама, мальчик может плакать, истерично кричать, но говорить не может.



В ходе поисков участники операции опрашивали каждого встречного. Пока позволяло освещение, использовали беспилотный летательный аппарат. Однако обнаружить пропавшего при помощи квадрокоптера и не удалось. Тогда все надежды возложили на пешие патрули.



Затаиться или заблудиться в окрестностях озера Светлая Жизнь есть где. Много брошенных дач, густая зелень, труднопроходимые заросли по берегу Оки. Особенно тщательно спасатели обследовали подходы к реке. По мере того как сумерки сгущались, поисковикам все больше приходилось полагаться на слух, нежели на зрение.



Вскоре поисковики получили радостное известие: мальчик, наконец, нашелся. Но не так, как ожидалось: около восьми часов вечера ребенок сам пришел к родственникам, живущим по другому адресу. Тот факт, что ребенок, не имеющий полноценной связи с внешним миром, смог благополучно преодолеть несколько километров по оживленному городу, спасатели склонны относить к разряду чудес. Но чудеса тем и особенны, что случаются редко. Именно это решено было поставить на вид родителям мальчика.





Иван Суверин

5 сентября 2017 года







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