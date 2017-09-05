Попытка перепродать шпионскую аппаратуру привела гражданина Казахстана на скамью подсудимых

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Попытка перепродать шпионскую аппаратуру привела гражданина Казахстана на скамью подсудимыхСоветский районный суд города Орла признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного 138-й статьей Уголовного Кодекса.
Мужчина, используя сеть Интернет, заказал на одном из сайтов, специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения информации. В сентябре 2015 года это техническое средство было доставлено в отделение почтовой связи, где заказчик его и получил. После этого он разместил на одном из Интернет-сайтов объявление о продаже этого техсредства. В качестве покупателя к продавцу «жучка» явился оперативник спецслужб.
В ФСБ отмечают: эта не первая пресеченная чекистами попытка незаконного оборота средств негласного слежения.
Елена Семина, старший помощник прокурора области: «Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности уроженца Республики Казахстан и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.