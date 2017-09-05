Новости версия для печати Не выплачивают зарплату? Жалуйтесь! Пресечение фактов невыплаты зарплат – один из приоритетов, которые генеральная прокуратура России наметила для главного надзорного ведомства области.



Активизация прокурорских проверок уже повлекла для некоторых работодателей в Орловской области уголовные полследствия.

Елена Семина, старший помощник прокурора Орловской области: «По материалам проверки, проведенной прокуратурой Орловского района, следственными органами возбуждено уголовное дело о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы работникам ООО «Факел». В ходе проверки установлено, что на предприятии своевременно и в полном объеме не выплачивалась заработная плата, в результате чего сложилась задолженность в размере более 2 млн. 300 тыс. рублей » Контроль за ходом уголовного расследования прокуратура оставляет за собой.





Иван Суверин

5 сентября 2017 года







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