Новости версия для печати В Орле готовятся к ремонту тротуаров 8 сентября определятся фирмы, которые проведут эти работы в Советском и Железнодорожном районах.



Выполнить ремонт планируется на ул. Пионерская (от ул. Октябрьская до дома № 4 (чётная сторона)), на ул. 60-летия Октября (от ул. Октябрьская до ул. М. Горького), на ул. Привокзальная и на ул. Льва Толстого (от ул. Раздольная до дома № 21 (правая сторона)).



В этот же день подведут итоги аукциона по восстановлению тротуаров с площадками для маломобильных групп населения. Победителю будет необходимо установить пандусы по 15-ти адресам. В основном – на центральных улицах Орла.





Юлия Сулим

5 сентября 2017 года







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