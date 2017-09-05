Новости версия для печати В холле областной администрации открылась выставка работ Анны Грибановой На выставке - 17 пейзажей, посвященных природе России и зарубежья, а также усадебной тематике.



Автор картин - уроженка Орловской области. Как признается сама Анна, природа родного края оказала на ее творчество серьезное влияние. Анна Грибанова, художник: «Для меня это очень значимое событие, очень ценное, потому что сюжеты многих моих картин были почерпнуты из мотивов родной природы орловского края. И многие дальнейшие творческие замыслы связаны с этим краем. Я думаю, это навсегда во мне останется - любовь к моей родине, к моей родной земле». Сейчас Анна Грибанова является преподавателем Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, которую окончила в 2006 году. Талант молодого художника высоко оценили не только мастера столичной академии, но и широкая общественность. Ее картины хранятся в музее, их приобретают частные коллекционеры, в том числе зарубежные. Одна из ее работ - «Весна» - находится в собрании президента РФ.



В следующем году в Москве планируется выставка орловских художников, на которой также будут представлены картины Анны Грибановой.





Мария Семак

5 сентября 2017 года







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