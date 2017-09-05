Новости версия для печати На капремонт Успенской средней общеобразовательной школы Ливенского района будет выделено 51,5 млн. рублей Финансовые средства предусмотрены межведомственной инвестиционной программой «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области».



Как сообщает информационный портал Орловской области , работы запланированы на 2017-2019 годы. Объем финансирования на 2017 год составляет 9,9 млн рублей, в том числе за счет средств муниципального бюджета – 496,2 тыс. рублей. В текущем году выполнены работы по устройству кровли, окон из ПВХ профилей и входной группы.





Орловское Информбюро

5 сентября 2017 года







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