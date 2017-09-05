На капремонт Успенской средней общеобразовательной школы Ливенского района будет выделено 51,5 млн. рублей

|
вторник
5.09.2017
17:40:58
|
|
На капремонт Успенской средней общеобразовательной школы Ливенского района будет выделено 51,5 млн. рублейФинансовые средства предусмотрены межведомственной инвестиционной программой «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области».
Как сообщает информационный портал Орловской области, работы запланированы на 2017-2019 годы. Объем финансирования на 2017 год составляет 9,9 млн рублей, в том числе за счет средств муниципального бюджета – 496,2 тыс. рублей.
В текущем году выполнены работы по устройству кровли, окон из ПВХ профилей и входной группы.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта