Новости версия для печати В Орловской области организована работа мобильных прививочных бригад Они будут работать по субботам на ярмарках выходного дня в Орле.



Чтобы сделать прививку от гриппа, нужно взять паспорт гражданина медицинский полис. Ярмарки выходного дня располагаются на площадях Комсомольской, Жукова и перед Досуговым центром «Металлург».





Татьяна Напольских

5 сентября 2017 года







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