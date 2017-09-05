Новости версия для печати Многоквартирный дом № 2 на улице Калинина в Орле признан аварийным К такому выводу пришла городская комиссия и проектная организация. Они провели обследование дома.



И обе проверки показали, что его пора сносить. Как отметили сегодня на совещании в мэрии Орла, сейчас определяется, насколько опасно находиться в доме. Если окажется, что проживание там угрожает жизни, будет предоставлено временное жильё в манёвренном фонде города. Сейчас проходит массовый осмотр аварийных жилых домов.





Татьяна Напольских

5 сентября 2017 года







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