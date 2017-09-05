Новости версия для печати Сегодня Вадим Потомский встретился с ректорами орловских вузов Глава региона поздравил руководителей с началом нового учебного года, и обсудил вопросы, связанные с образовательным процессом в учебных заведениях.



Одна из ключевых тем – формирование проекта регионального бюджета 2018 года с учетом сферы образования. Кроме того, участники заседания обсудили возможность организации непрерывного образовательного процесса, в котором школы, сузы и высшие учебные заведение плотно бы сотрудничали для качественной подготовки профессиональных кадров.

Ольга Пилипенко, ректор ОГУ им. Тургенева: «Для нас очень важно не упустить этот момент и сформировать для себя концепцию единого образовательного пространства. Оно включает единые методики, единые подходы, в том числе и к обучению детей для выработки определенных компетенций, то есть, начиная со школы, это профильные классы, это профориентация не на конкретный вуз, а на будущую профессию. В системе профессионального образования, точно также, продолжение профильности и обучение в первую очередь мастерству, работе руками и будущим профессиям». Также в ходе встречи от ректоров поступил ряд предложений, связанных с объединением усилий средних специальных и высших учебных заведений, у которых пресекаются направления социальной подготовки. По словам руководителей, это поможет обеспечить предприятия кадрами высокой квалификации.





Татьяна Дьяконова

5 сентября 2017 года







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