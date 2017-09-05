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Ярмарка на улице Тургенева в Мценске мешает жителям близлежащих домов

Они говорят, что выспаться и позавтракать в тишине стало настоящей роскошью. Под окнами шум, придворовая территория завалена мусором. Подъехать к дому - тоже проблема. Продавцы прямо у подъездов разгружают свой товар.

В центре Мценска на улице Тургенева испокон веков, находится крытый рынок, рядом с ним - ярмарка. В последнее время она так разрослась, что на территории у торца дома Тургенева, 100 тоже расположились торговые места. Продавцы и местные жители общий язык найти не могут. Одни жалуются на то, что мест для торговли нет, другие на шум и грязь от ярмарки. Поспать подольше, выпить чаю в тишине, выйти на улицу вечером и отдохнуть в чистом дворе для жителей этого дома только мечты.

Во дворе дома № 100 по улице Тургенева тротуаров нет. Под окнами - тоже не пройти. А единственная дорога, говорят жители, все время заставлена. Постоянно идет то выгрузка, то загрузка товара.

Большинство продавцов уверены в своей правоте и в том, что они никому не мешают и мусор за собой убирают.

Самое интересно, что здесь есть специальные прилавки, но их продавцы упорно избегают. Хотя если бы все перебрались туда, конфликт был бы исчерпан. К сожалению, это понимают единицы.

О проблеме сотого дома в местной администрации знают. Жители неоднократно туда обращались.
Лариса Чернова, заместитель главы администрации г. Мценска по экономике и финансам: «Речь о закрытии ярмарки в данный момент не идет, потому что ярмарка востребована всеми участниками ярмарки. С администратором ярмарки проводится работа. Он ежедневно находится на месте и контролирует, где ведется торговля».
Но, видимо, в этот день администратор всё же решил оставить рынок без внимания. Свой товар продавцы разложили не только у торца дома, но и за пределами ярмарки. Жители же утверждают, что это происходит ежедневно.


Анна Вайсергисер
5 сентября 2017 года

 


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