Новости версия для печати Орловский Городской центр культуры открыл новый сезон концертом Традиционный концерт под открытым небом собрал таланты и их поклонников. А после праздника дети смогли записаться в творческие секции. А их в ОГЦК – множество.



Они умеют зажигать – это было доказано сотни раз на различных концертах, фестивалях, шоу-программах и конкурсах Всероссийского и международного значения. Они все - практически профессиональные артисты. И накануне концертом «Шире круг» они дали старт новому творческому сезону 2017-2018.



У всех желающих была возможность записаться в кружки ОГЦК сразу после концерта. А выбрать там есть из чего: хореография, вокал, театр, цирк, иностранные языки, спортивные секции – всего более 70 творческих объединений и коллективов.



После концерта, открывшего новый творческий сезон, семья ОГЦК стала ещё больше и превысила отметку в 1500 человек, причем, самого разного возраста – от четырёх лет и до преклонных годов. Ну, и конечно, нельзя не отметить учителей и руководителей кружков, среди которых заслуженные артисты, деятели искусств и лауреаты международных фестивалей.









Антон Киселёв

5 сентября 2017 года







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