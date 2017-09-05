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Орловский Городской центр культуры открыл новый сезон концертом

Традиционный концерт под открытым небом собрал таланты и их поклонников. А после праздника дети смогли записаться в творческие секции. А их в ОГЦК – множество.

Они умеют зажигать – это было доказано сотни раз на различных концертах, фестивалях, шоу-программах и конкурсах Всероссийского и международного значения. Они все - практически профессиональные артисты. И накануне концертом «Шире круг» они дали старт новому творческому сезону 2017-2018.

У всех желающих была возможность записаться в кружки ОГЦК сразу после концерта. А выбрать там есть из чего: хореография, вокал, театр, цирк, иностранные языки, спортивные секции – всего более 70 творческих объединений и коллективов.

После концерта, открывшего новый творческий сезон, семья ОГЦК стала ещё больше и превысила отметку в 1500 человек, причем, самого разного возраста – от четырёх лет и до преклонных годов. Ну, и конечно, нельзя не отметить учителей и руководителей кружков, среди которых заслуженные артисты, деятели искусств и лауреаты международных фестивалей.




Антон Киселёв
5 сентября 2017 года

 


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