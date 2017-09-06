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Ещё 47 муниципальных образований Орловской области смогут благоустроить дворы и общественные территории

Об этом в ходе Всероссийского селекторного совещания в Минстрое России сообщил зампред регионального правительства по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Александр Ремига.

На совещании рассматривался ход реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Было отмечено, что в рамках приоритетного проекта в 2017 году в нашей стране с участием граждан обустраивается порядка 20 тысяч дворов и около 3 тысяч общественных пространств.

Планируется, что в 2018 году на реализацию этого проекта Орловская область получит почти 157,5 млн. рублей, что на миллион больше, чем в текущем.