Новости версия для печати В Орловской области будет открыто три новых аптечных пункта Делается это по просьбе жителей села Тагино Глазуновского района, Сомово Шаблыкинского района и поселка Шаблыкино.



Три новых аптечных пункта планируют открыть к 15 сентября. Там льготники смогут получать лекарства. Кроме того, в планах – открыть аптечный пункт в поликлинике Хотынецкой районной больницы.





Татьяна Напольских

6 сентября 2017 года







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