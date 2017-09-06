Новости версия для печати Орловские журналисты приняли участие в смене Всероссийского молодежного форума «Таврида» в Крыму Прошла смена в последних числах августа при поддержке Общероссийского народного фронта.



Кстати, именно «фронтовики» и проводили отбор молодых журналистов, блогеров из всех регионов страны. В итоге в Крым приехали более 300 человек. Молодые журналисты работали в рамках телешколы, интернет-школы, школы печатных СМИ, организованных при партнерстве крупных российских СМИ.



Также в ходе образовательной программы были презентованы проекты ОНФ: «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Народная оценка качества», «Равные возможности – детям», «За честные закупки», работа Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды.





Анна Боева

6 сентября 2017 года







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