Новости версия для печати Правительство Орловской области утвердило госпрограмму формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы Она включает в себя два направления – «Благоустройство территорий муниципальных образований», в том числе и дворов, а также «Обустройство мест массового отдыха».



В новую программу войдут 47 муниципалитетов. На эти цели из разных источников будет выделено 813,9 миллионов рублей, львиную долю которых составят средства федерального бюджета.



В рамках программы планируется благоустроить не менее 356 дворовых территорий и не менее 20 территорий муниципальных образований. Также в планах благоустройство пяти мест массового отдыха, включая городские парки.





Татьяна Дьяконова

6 сентября 2017 года







На главную страницу





