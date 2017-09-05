Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Признать аварийным. Куда пойдут жильцы дома по улице Калинина, 2? - Это «ярмарки краски». Как защитить от них свой двор? - Укололся и пошел… за покупками. Передвижные пункты вакцинации будут работать на «Хлебосольных выходных». - Небо станет ближе и понятнее. В школы возвращают уроки астрономии. - Парад талантов. В большой семье юных артистов прибыло.

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Вести-Орёл

5 сентября 2017 года







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