Новости версия для печати Совещание в администрации Орла Дом № 2 на Калинина признан аварийным. Новые квартиры для жильцов «карточного домика» обойдутся на 20 миллионов дороже, чем планировалось. Орловские школы начнут отапливать уже в сентябре.



Квадратные метры нового жилья для переселенцев из обвалившегося дома на набережной Дубровинского подорожали на 10 тысяч рублей за квадрат. Сразу после происшествия в прошлый вторник Александр Ремига рассказал, что из резервного фонда областной администрации на новые квартиры для людей будет выделено 70 миллионов рублей.

Александр Ремига, зампред правительства Орловской области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству : «Губернатором уже принято решение выделить средства из резервного фонда, все 36 квартир будут переселены. Приблизительно площадь квартир 2000 квадратных метров. Из расчёта 35 тысяч за квадратный метр, то это будет 70 миллионов». Неделю чиновники подбирали вместе с орловскими застройщиками подходящие варианты, и наконец-то нашли. Правда, дороже - на 20 миллионов. То есть, 2000 квадратных метров обойдутся бюджету по 45 тысяч рублей за метр.

Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г.Орла : «Сегодня поступили последние сведения о наличии у застройщиков города Орла жилья, которое, возможно, будет предоставлено жителям пострадавшего дома. По предварительным данным стоимость приобретаемых квартир может составить порядка 90 миллионов рублей». Также на этой неделе прояснится судьба самого дома №68 по набережной Дубровинского. Эксперты сейчас заканчивают обследование технического состояния конструкций дома. По его результатам будет принято решение – либо сносить, либо восстанавливать и эксплуатировать дальше. Эти же вопросы сейчас актуальны и для дома №2 на улице Калинина - в связи с новым статусом: дом признан аварийным. В настоящее время администрацией города Орла ведётся сбор сведений о собственниках и нанимателях данного многоквартирного дома, и всем жителям дома будет предложена возможность расселения в манёвренный фонд.



Но если здесь, хоть и натужно, и с визитами главы администрации на места, и особым вниманием областных властей городские чиновники всё-таки работают, то вот с ремонтом орловских дворов всё гораздо хуже. Мэр Василий Новиков на планёрке обозначил руководителю управления коммунальным хозяйствам, что в 20 дворах ремонт даже не начинался. Притом, что через 10 дней объекты уже должны быть сданы.

Василий Новиков, мэр г.Орла: «Складывается впечатление, что руководителям подрядных организаций, извините за выражение, просто плевать на нас с вами всех - кто отвечает за это. Я просто хочу понять - мы можем управлять этим процессом?» Дмитрий Зуев, руководитель УКХ г. Орла: «Ведется работа с подрядчиками – никто их не отпускает, мы с ними в контакте ежедневно, ежечасно. Эту ситуацию мы с ними всегда обсуждаем и заставляем максимально быстро делать дворы». В завершении еженедельного заседания чиновники обсудили приближающийся отопительный сезон. Александр Муромский дал поручение начать отапливать школы города. Технически они уже готовы к приёму тепла.









Антон Киселёв

6 сентября 2017 года







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