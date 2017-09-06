Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
6.09.2017
13:12:56
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В Урицком районе увековечили память об учителе

Имя Николая Ивановича Зубилина теперь носит школа № 1 поселка Нарышкино. Педагог, математик, - он 50 лет проработал в стенах этой школы. 30 его учеников стали докторами и кандидатами наук. А сам он, будучи уже слепым, решал задачи на слух.

Максимальный авторитет и минимальная власть – за такие качества этого интеллигентного и очень скромного человека любит ни одно поколение выпускников Нарышкинской школы. Николай Иванович Зубилин отдал ей полвека. Почетный гражданин Урицкого района, награжден медалью Крупской – самой престижной среди учительского сообщества Советского Союза. Но разглядеть личность в маленьком человеке было для Зубилина главнее чинов и званий.
Анатолий Аксютин, выпускник 1965 года школы №1 п. Нарышкино: «Он обнаружил у меня музыкальные данные и подарил мне от школы старенький баян. Прошло время, я возвратился в школу уже дипломированным учителем пения». 
Ученики его выпускников сегодня продолжают традиции, заложенные Зубилиным. Присвоить школе имя педагога – как раз их инициатива. Полгода ушло на разработку макета и согласование. И вот он – торжественный момент. Памятную доску открыла племянница Николая Ивановича - Валентина Цуканова.

Чуткий, любящий детей. Но самая большая его привязанность – математика. Царице наук он посвятил всю жизнь. И даже будучи слепым, решал задачи на слух.
Сергей Потемкин, зампред орловского Облсовета, председатель комитета по экономической политике: «Это инициатива - не сверху, это действительно ученики разных выпусков. Это говорит о том, что Николай Иванович посеял то вечное и доброе. Ему за это честь и хвала, и он останется у нас в памяти». 
А в памяти нынешних учеников останется день, когда у школы появилось имя – имя Педагога, Завуча, Математика Николая Зубилина.


Надежда Невматулина
6 сентября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта