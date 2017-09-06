Новости версия для печати В Урицком районе увековечили память об учителе Имя Николая Ивановича Зубилина теперь носит школа № 1 поселка Нарышкино. Педагог, математик, - он 50 лет проработал в стенах этой школы. 30 его учеников стали докторами и кандидатами наук. А сам он, будучи уже слепым, решал задачи на слух.



Максимальный авторитет и минимальная власть – за такие качества этого интеллигентного и очень скромного человека любит ни одно поколение выпускников Нарышкинской школы. Николай Иванович Зубилин отдал ей полвека. Почетный гражданин Урицкого района, награжден медалью Крупской – самой престижной среди учительского сообщества Советского Союза. Но разглядеть личность в маленьком человеке было для Зубилина главнее чинов и званий.

Анатолий Аксютин, выпускник 1965 года школы №1 п. Нарышкино: «Он обнаружил у меня музыкальные данные и подарил мне от школы старенький баян. Прошло время, я возвратился в школу уже дипломированным учителем пения». Ученики его выпускников сегодня продолжают традиции, заложенные Зубилиным. Присвоить школе имя педагога – как раз их инициатива. Полгода ушло на разработку макета и согласование. И вот он – торжественный момент. Памятную доску открыла племянница Николая Ивановича - Валентина Цуканова.



Чуткий, любящий детей. Но самая большая его привязанность – математика. Царице наук он посвятил всю жизнь. И даже будучи слепым, решал задачи на слух.

Сергей Потемкин, зампред орловского Облсовета, председатель комитета по экономической политике: «Это инициатива - не сверху, это действительно ученики разных выпусков. Это говорит о том, что Николай Иванович посеял то вечное и доброе. Ему за это честь и хвала, и он останется у нас в памяти». А в памяти нынешних учеников останется день, когда у школы появилось имя – имя Педагога, Завуча, Математика Николая Зубилина.





Надежда Невматулина

6 сентября 2017 года







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