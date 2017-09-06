Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 20 ДТП В одном из них пострадал ребенок.



5 сентября в 11:20 в Мценске на улице Тургенева в районе дома №127А, водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», при объезде препятствия выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Нива». После чего водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21043-30» не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Нива». В результате ДТП водитель автомобиля «Нива» получил телесные повреждения и был госпитализирован.



5 сентября в 17 часов в Орле водитель, управляя мотоциклом «Ямаха» , следовал по ул. Молдавской и в районе д. 110 по ул. Пятницкой произошел наезд на препятствие (бордюрный камень) с последующим падением мотоцикла. В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла получили телесные повреждения. После осмотра и установления диагноза, водитель госпитализирован в отделение ортопедии.



5 сентября около шести часов вечера водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия», следовал по дороге-дублеру по ул. Комсомольской со стороны ул. Кромской, в районе д. 340 произошел наезд на пешехода мальчика 2006 года рождения. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. После оказания помощи ему назначено амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

6 сентября 2017 года







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