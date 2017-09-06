Новости версия для печати Сегодня на Орловщине стартовал трехдневный крестный ход Молитвенное шествие приурочено ко дню памяти святых просветителей Центральной России — священномученика Кукши и ученика его Никона.



Пройдет крестный ход по территории Орловского и Мценского районов.



Стартовал крестный ход сегодня от храма Великомученика Пантелеимона в поселке Мезенка, а завершится шествие 9 сентября литургией, которая пройдет в Воскресенском храме святого Кукши в Мценском районе, сообщает сайт Орловской метрополии.





Орловское Информбюро

6 сентября 2017 года







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