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В Малоархангельске отметили День района

Праздник прошел 5 сентября.

Праздновать День района в этом году начали еще утром и весьма по–спортивному. Здесь провели спартакиаду. Для самых маленьких в центре города установили аттракционы, те кто по старше могли посетить музей боевой и трудовой славы - там в течение всего дня проходили экскурсии. Чуть позже к приезду гостей из Орла, открылась выставка.

Жители Малоархангельска поздравили свой любимый город и район с 239-й годовщиной. Выставку с их работами можно было увидеть в местном кинотеатре. Погода внесла свои коррективы, и под открытым небом ее не удалось разместить. А вот аграрии, несмотря на капризы погоды, продолжают «битву за урожай».
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Малоархангельск показывает действительно хорошие результаты. Прежде всего, в аграрном комплексе. На 93% убраны озимые культуры».
Не сидят сложа руки и те, кто уже на заслуженном отдыхе. Их рукоделие составило достойную часть праздничной экспозиции. Иконы, вышитые бисером, картины, усыпанные цветами из атласных лент. И работы самых юных участников, выполненные из местных материалов - глины и соломы - вызвали не меньший интерес.

«Талантливые дети талантливы во всем» - чуть позже скажут гости. Главная гордость района - это люди, которые своим трудом прославляют малоархангельскую землю. Им и вручили почетные грамоты.
Игорь Козин, зампред правительства области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости: «В следующем году будем отмечать 240 лет району. Региональной властью будем помогать и дальше строить дороги и делать жизнь людей более красивой».



Анна Вайсергисер
6 сентября 2017 года

 


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