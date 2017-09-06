Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- День области – под новым логотипом. 27 сентября регион будет праздновать свое 80-летие.



- В ответ на жалобу – придут активисты ОНФ. Поликлиники региона – под контролем фронтовиков.



- Памяти настоящего учителя. Первой школе в поселке Нарышкино присвоили имя Николая Зубилина.



- С праздником, малоархангельцы! День района отметили хотя и скромно, но с душой.



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Вести-Орёл

6 сентября 2017 года







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