Новости версия для печати Сегодня дорожники завершили ремонт Поселковой улицы в Орле Об этом сообщили в мэрии города.



Щебеночно-мастичный асфальтобетон уложен на площади более 20 тысяч квадратных метров. Отремонтирован участок от кольцевой развязки до автодороги «Крым», включая Лужковский мост. Сейчас «объект» готовят к приемке. Качество покрытия проверят в независимой лаборатории.



По информации УКХ к завершению подходят работы на Лескова и Полесской.





Татьяна Напольских

6 сентября 2017 года







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