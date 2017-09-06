Новости версия для печати Автокран – не место для игр В Орловской области трое подростков упали со строительного крана.



Как сообщает газета «Уездный город», подростки 11,12 и 15 лет оказались в больнице после попытки забраться на стрелу строительного крана. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Как они попали на строительную площадку, и с какой высоты упали, выясняют следователи.





Татьяна Напольских

6 сентября 2017 года







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