В Орле ограбили 84-летнюю женщину

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среда
6.09.2017
16:45:00
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В Орле ограбили 84-летнюю женщинуНа днях в районе автовокзала 59-летний мужчина украл у пожилой женщины кошелек, в котором было около двух тысяч рублей.
Как сообщили в полиции, скрыться злоумышленнику не удалось. Полицейские его разыскали по горячим следам. Помогла пострадавшая – она описала приметы обидчика и вместе со стражами порядка отправилась на поиски. Полицейские осмотрели близлежащую территорию, а также возможные места пребывания грабителя, после чего его задержали. Мужчина сознался в содеянном. У него была обнаружена часть похищенных денег, сам кошелек он выбросил. Полицейские установили личность грабителя. Им оказался житель Шаблыкинского района. Он уже ожидал отправления автобуса. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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