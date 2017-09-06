Новости версия для печати В Орле ограбили 84-летнюю женщину На днях в районе автовокзала 59-летний мужчина украл у пожилой женщины кошелек, в котором было около двух тысяч рублей.



Как сообщили в полиции, скрыться злоумышленнику не удалось. Полицейские его разыскали по горячим следам. Помогла пострадавшая – она описала приметы обидчика и вместе со стражами порядка отправилась на поиски. Полицейские осмотрели близлежащую территорию, а также возможные места пребывания грабителя, после чего его задержали. Мужчина сознался в содеянном. У него была обнаружена часть похищенных денег, сам кошелек он выбросил. Полицейские установили личность грабителя. Им оказался житель Шаблыкинского района. Он уже ожидал отправления автобуса. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».





Юлия Сулим

6 сентября 2017 года







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