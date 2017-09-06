Новости версия для печати На территории Заводского района Орла у 60-ти домов нет управляющих компаний И эта проблема не только одного района - во всем городе достаточно таких домов. Об этом говорили на рабочем совещании в мэрии.



Глава администрации областного центра Александр Муромский обратил внимание на то, что такие здания должны быть на особом контроле при подготовке к отопительному сезону.





Ольга Борисова

6 сентября 2017 года







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