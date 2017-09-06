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Жильцы дома против предпринимателей

Они не хотят, чтобы закрытый двор стал открытым для офиса или торговой точки. Жители новостройки на улице Старо-Московской начали бить тревогу – квартиры на первом этаже начали переоборудовать в нежилое помещение, якобы с согласия жильцов. Но те заверяют – разрешения не давали. И протокола общего собрания – не видели. Городские власти приостановили работы, но по факту они продолжаются.

Радость от покупки квартиры в доме с хорошей детской площадкой, парковкой и, главное, закрытой территорией, у жильцов дома № 23 по улице Старо-Московская в Орле была не долгой. Сначала ремонт на первом этаже подозрения ни у кого не вызвал, но когда вместо окна появилась дверь – стали писать и звонить во все инстанции. Какое бы заведение там ни открыли, уверены жильцы, число непрошеных гостей возрастет.

Все жильцы, с кем мы поговорили, как один утверждают – согласия на перевод из жилого в нежилой фонд одной из квартир у них никто не спрашивал. Видимо, собственник посчитал, что провести собрание, да еще и получить положительный ответ от всех – задача непосильная. Тем не менее, собственник уверяет, что собрал более 70% голосов в свою пользу. Только с таким результатом эта переделка стала бы возможной.
Николай, представитель собственника: «Квартиру из жилого в нежилое помещение переводила юридическая контора, с которой собственница квартиры заключила договор. Договор этот есть. Мы его предъявляли и в райотделе Железнодорожного района».
В администрации подтвердили, что все документы подписаны, разрешение было выдано. Но на данный момент, как оказалось, оно отменено.
Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «В администрацию поступило обращение прокуратуры по данному факту, в результате чего администрацией города принято решение о приостановление действия постановления о переводе помещения из жилого в нежилое. До настоящего момента такое постановление действует. Постановление принято 31 августа 2017 года». 
С этого момента прошло уже больше недели, но работы продолжаются...
Николай, представитель собственника: «У нас все хорошо. У нас все по закону. Нужное количество жильцов подписали, подписи собраны. На основании чего мы приостановим? У нас есть постановление из администрации города Орла. Документов на приостановление нам не вручали. Смысл останавливать? Думали открыть медицинский кабинет, а сначала хотели офисное помещение. Пивбара точно не будет, можем гарантийную бумагу написать».
Случаи, когда доходит дело до фальсификации протоколов собрания, в Орле известны. Подтвердится ли этот факт и тут - покажет время. Собственники же жилых квартир с таким соседством мириться не хотят и намерены идти до конца. Жильцы дома подали иск в Железнодорожный районный суд города Орла. Главное требование - привести к первоначальному состоянию две квартиры и восстановить фасад здания.




Анна Вайсергисер
6 сентября 2017 года

 


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