Новости версия для печати НКМЦ им. Круглой планирует стать «пилотным» межрегиональным центром для оказания помощи детям из нескольких регионов Сейчас клиника уже фактически выполняет эти функции, но в масштабах страны процесс этот пока стихийный.



Необходимо создать государственную концепцию в этой сфере и закрепить этот статус официально.





Анна Боева

7 сентября 2017 года







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