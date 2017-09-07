|
Орловская область присоединится к «Большому этнографическому диктанту»Масштабная просветительская акция пройдет 3 ноября.
Как сообщает информационный портал Орловской области
, в этом году мероприятие получило статус международного – к его проведению подключилось Россотрудничество. Поэтому проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом.
Стать участником диктанта могут все желающие.
Центральной площадкой для проведения диктанта в Орловской области станет Орловская областная научная универсальная публичная библиотека имени. И. А. Бунина.
Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.
В прошлом году «Большой этнографический диктант» был организован впервые. Почти 90 тысяч человек на 800 площадках России от Владивостока до Калининграда, а также Турции и Швейцарии стали ее участниками.