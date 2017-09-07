Новости версия для печати Орловская область присоединится к «Большому этнографическому диктанту» Масштабная просветительская акция пройдет 3 ноября.



Как сообщает информационный портал Орловской области , в этом году мероприятие получило статус международного – к его проведению подключилось Россотрудничество. Поэтому проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом. Стать участником диктанта могут все желающие. Центральной площадкой для проведения диктанта в Орловской области станет Орловская областная научная универсальная публичная библиотека имени. И. А. Бунина. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря. В прошлом году «Большой этнографический диктант» был организован впервые. Почти 90 тысяч человек на 800 площадках России от Владивостока до Калининграда, а также Турции и Швейцарии стали ее участниками.





Орловское Информбюро

7 сентября 2017 года







На главную страницу





