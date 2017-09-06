|
среда
6.09.2017
19:53:01
|
|
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Уроки недоброты. Кто не слышал заветы «Маленького Принца»?
- Ремонт запрещен? Почему люди выступили против появления офиса в жилом доме?
- Вышли в путь со Словом Божиим. Учителю и духовному покровителю Орловщины посвятили многодневный Крестный Ход.
- Больше не притча «во языцех». Сегодня завершен ремонт Лужковского моста.
- В праздник с новым логотипом. Он будет использоваться в мероприятиях посвященных 80-летию образования Орловской области.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта