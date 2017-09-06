Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Уроки недоброты. Кто не слышал заветы «Маленького Принца»? - Ремонт запрещен? Почему люди выступили против появления офиса в жилом доме? - Вышли в путь со Словом Божиим. Учителю и духовному покровителю Орловщины посвятили многодневный Крестный Ход. - Больше не притча «во языцех». Сегодня завершен ремонт Лужковского моста. - В праздник с новым логотипом. Он будет использоваться в мероприятиях посвященных 80-летию образования Орловской области.





Вести-Орёл

6 сентября 2017 года







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