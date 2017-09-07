Новости версия для печати В Орле ищут малолетнего живодера Со скоростью лесного пожара в социальных сетях и на новостных порталах распространилась новость о бесчинствах малолетнего живодера в районе улицы Сурена Шаумяна.



Уже несколько лет пенсионерка Наталья Шабанова подкармливает и лечит уличных кошек. Во дворе ее дома на улице Шаумяна для этого приспособлен особый уголок. На четвероногих бродяг уходит изрядная часть пенсии. О проделках маленького живодера женщина случайно узнала от малышей во дворе. Дети рассказали, что мальчик, которому лет 9-10, ходит по двору с ножом и вилкой. Так, один раз он нанизал на нож голубя.



Слова ребятишек косвенно подтверждали и другие сведения. Стало известно, что одна женщина пыталась спасти котенка, которого подросток бил об стену.



Наблюдая за своими дворовыми подопечными, Наталья Шабанова удивилась резкой перемене в их поведении – один котенок стал ее побаиваться, несмотря на то, что она его кормила, а на днях обнаружили его безжизненное тельце.

Наталья Шабанова, жительница дома №15А по улице Шаумяна: «Я приподняла его, один бок у него окровавленный». Постепенно у женщины стала складываться такая картина происходящего: малолетний живодер действует не только жестоко, но и систематично. Наталья Шабанова, жительница дома №15А по улице Шаумяна: «Десять котят исчезли бесследно. У меня возникали нехорошие мысли, но я думала – собаки бегают, они схватили и уволокли». В правоохранительные органы, как мы выяснили, никаких заявлений и сообщений о происках живодера пока не поступало. Впрочем, говорят в региональном управлении МВД, даже если малолетнего изверга поймают, он мало чем рискует.

Максим Садочков, инспектор по особым поручениям отдела участковых уполномоченных и ПДН УМВД РФ по Орловской области: «Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животными – статья 245. Уголовная ответственность по данной статье наступает с 16 лет. В случае не достижения возраста уголовной ответственности лицо ставится на профилактический учет, родители привлекаются к административной ответственности и профилактические мероприятия проводятся всеми субъектами профилактики с данным несовершеннолетним». Кроме того, доказательства вины несовершеннолетнего правонарушителя теперь вряд ли удастся собрать.



Как сообщили в региональном управлении полиции, уголовные дела по статье 245 возбуждаются крайне редко. Всего 7-8 в год. Последний инцидент произошел около 2 недель назад, когда орловчанка выбросила двух пекинесов в окно.









Иван Суверин

7 сентября 2017 года







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