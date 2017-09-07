В Орле ищут малолетнего живодера

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В Орле ищут малолетнего живодераСо скоростью лесного пожара в социальных сетях и на новостных порталах распространилась новость о бесчинствах малолетнего живодера в районе улицы Сурена Шаумяна.
Уже несколько лет пенсионерка Наталья Шабанова подкармливает и лечит уличных кошек. Во дворе ее дома на улице Шаумяна для этого приспособлен особый уголок. На четвероногих бродяг уходит изрядная часть пенсии. О проделках маленького живодера женщина случайно узнала от малышей во дворе. Дети рассказали, что мальчик, которому лет 9-10, ходит по двору с ножом и вилкой. Так, один раз он нанизал на нож голубя.
Слова ребятишек косвенно подтверждали и другие сведения. Стало известно, что одна женщина пыталась спасти котенка, которого подросток бил об стену.
Наблюдая за своими дворовыми подопечными, Наталья Шабанова удивилась резкой перемене в их поведении – один котенок стал ее побаиваться, несмотря на то, что она его кормила, а на днях обнаружили его безжизненное тельце.
Постепенно у женщины стала складываться такая картина происходящего: малолетний живодер действует не только жестоко, но и систематично.
Наталья Шабанова, жительница дома №15А по улице Шаумяна: «Я приподняла его, один бок у него окровавленный».
Наталья Шабанова, жительница дома №15А по улице Шаумяна: «Десять котят исчезли бесследно. У меня возникали нехорошие мысли, но я думала – собаки бегают, они схватили и уволокли».В правоохранительные органы, как мы выяснили, никаких заявлений и сообщений о происках живодера пока не поступало. Впрочем, говорят в региональном управлении МВД, даже если малолетнего изверга поймают, он мало чем рискует.
Кроме того, доказательства вины несовершеннолетнего правонарушителя теперь вряд ли удастся собрать.
Максим Садочков, инспектор по особым поручениям отдела участковых уполномоченных и ПДН УМВД РФ по Орловской области: «Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животными – статья 245. Уголовная ответственность по данной статье наступает с 16 лет. В случае не достижения возраста уголовной ответственности лицо ставится на профилактический учет, родители привлекаются к административной ответственности и профилактические мероприятия проводятся всеми субъектами профилактики с данным несовершеннолетним».
Как сообщили в региональном управлении полиции, уголовные дела по статье 245 возбуждаются крайне редко. Всего 7-8 в год. Последний инцидент произошел около 2 недель назад, когда орловчанка выбросила двух пекинесов в окно.