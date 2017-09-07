Новости версия для печати Вадим Потомский дал поручение включить две сельские дороги в Покровском районе в программу «Развития транспортной системы области» С такой просьбой обратились покровчане к губернатору Орловской области во время его посещения района.



С покровчанами Вадим Потомский встретился в приёмной губернатора при администрации района. Людей волнует состояние местного Дома Культуры, которому нужен капитальный ремонт, а также - снижающиеся цены на зерно, водопровод в райцентре и разбитые дороги. Последние обсуждались и на встрече главы региона с активом Покровского района. Их ремонт, заверил губернатор, начнётся в следующем году.





Антон Киселёв

7 сентября 2017 года







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