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четверг
7.09.2017
14:27:17
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Вадим Потомский дал поручение включить две сельские дороги в Покровском районе в программу «Развития транспортной системы области»С такой просьбой обратились покровчане к губернатору Орловской области во время его посещения района.
С покровчанами Вадим Потомский встретился в приёмной губернатора при администрации района. Людей волнует состояние местного Дома Культуры, которому нужен капитальный ремонт, а также - снижающиеся цены на зерно, водопровод в райцентре и разбитые дороги. Последние обсуждались и на встрече главы региона с активом Покровского района. Их ремонт, заверил губернатор, начнётся в следующем году.
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