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В Ливнах открыли новую футбольную площадку с искусственным покрытием

Её строительство завершилось в августе.

На открытие спортивного объекта приехал губернатор Орловской области Вадим Потомский.

Как сообщает информационный портал Орловской области, стоимость футбольного поля составила 1,6 млн рублей, из них 1,5 млн рублей выделено из областного бюджета и 114 тыс. рублей – из местного. Кроме того, для проведения работ по подготовке основания для укладки покрытия дополнительно выделено 256 тыс. рублей из средств местного бюджета и 400 тыс. рублей составила спонсорская помощь АО «ГМС Ливгидромаш» и АО «Ливнынасос».

Глава региона выразил большую благодарность ливенским предприятиям за оказанную помощь.

В настоящее время в 39 спортивных учреждениях района занимаются около 7,5 тыс. ливенцев. Две трети – дети до 17 лет. В ходе церемонии открытия футбольного поля глава региона вручил футбольные мячи Олегу Мясникову - тренеру футбольной команды «Гидромашина» города Ливны, которая заняла первое место в турнире «Кожаный мяч».


Орловское Информбюро
7 сентября 2017 года

 


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